«Барселоне» понадобился игрок сборной Германии

Дата публикации: 06-10-2024

«Барселона» проявляет интерес к Лерою Зане, пишет ресурс Sport.es. Каталонцы пытаются заполучить вингера «Баварии» на протяжении 2 сезонов. Однако оформить трансфер «сине-гранатовым» пока не удается из-за больших финансовых запросов мюнхенского клуба.



Текущее соглашение Зане с «Баварией» рассчитано до ближайшего лета. При таких условиях шансы каталонцев на подписание футболиста существенно увеличиваются.



«Бавария» выкупила права на Зане у «Ман Сити» в 2020 году. Сумма трансфера составила 49 млн евро.



В сезоне 2024/2025 на счету 28-летнего вингера 4 встречи (1 забитый мяч).



Ориентировочный ценник на немца равняется 70 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).