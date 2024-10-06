03:42 ()
Свернуть список

«Барселоне» понадобился игрок сборной Германии

Дата публикации: 06-10-2024

«Барселона» проявляет интерес к Лерою Зане, пишет ресурс Sport.es. Каталонцы пытаются заполучить вингера «Баварии» на протяжении 2 сезонов. Однако оформить трансфер «сине-гранатовым» пока не удается из-за больших финансовых запросов мюнхенского клуба.

Текущее соглашение Зане с «Баварией» рассчитано до ближайшего лета. При таких условиях шансы каталонцев на подписание футболиста существенно увеличиваются.

«Бавария» выкупила права на Зане у «Ман Сити» в 2020 году. Сумма трансфера составила 49 млн евро.

В сезоне 2024/2025 на счету 28-летнего вингера 4 встречи (1 забитый мяч).

Ориентировочный ценник на немца равняется 70 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close