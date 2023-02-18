Реал Мадрид - Вильярреал 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|05.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|03.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|72.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|54.3
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|45.7
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|43.2
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|16.0