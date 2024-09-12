Сон Хын Мин может оказаться в Мадриде

Дата публикации: 12-09-2024

Летом 2025 года Сон Хын Мин может переехать в Мадрид. Кореец привлек внимание «Атлетико». Информацию опубликовал ресурс «TodoFichajes».



«Матрасники» уже связывались с агентами вингера по вопросу возможного сотрудничества. Интерес к корейцу также проявляют клубы Ближнего Востока, но сам 32-летний футболист хотел бы остаться в Европе.



По слухам, по завершении текущего сезона команда Диего Симеоне может расстаться с Антуаном Гризманном, им интересуются клубы МЛС. Сон рассматривается «Атлетико» как потенциальный сменщик француза.



Трудовые отношения вингера с «Тоттенхэмом» истекают следующим летом. В этом сезоне на счету Сона 3 игры за «шпор» (2 гола).



Transfermarkt.de оценивает корейца в 45 000 000 евро.