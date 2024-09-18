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Спарта П - Ред Булл Зальцбург 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
18 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Спарта П
Ред Булл Зальцбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Филип Панак
25 Дания зщ Асгер Сёренсен
28 Чехия пз Томаш Виснер
6 Финляндия пз Каан Кайринен
20 Албания пз Казим Лячи
32 Чехия пз Матей Ринеш
29 Косово пз Эрмал Красники
10 Косово нп Альбион Рахмани
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
1 Германия вр Янис Бласвих
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
6 Австрия зщ Самсон Байду
3 Сербия зщ Алекса Терзич
15 Мали пз Мамади Диамбу
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
49 Мали пз Мусса Кунфоло Йео
30 Израиль нп Оскар Глоч
28 Дания нп Адам Дагим
21 Сербия нп Петар Ратков
Главные тренеры
Нидерланды Пепейн Лейндерс
История личных встреч
31.08.2024 Чехия — Высшая лига 7-й тур 0 : 2Спарта П
27.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Спарта П2 : 0
24.08.2024 Чехия — Высшая лига 6-й тур Спарта П2 : 2
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Спарта П
17.08.2024 Чехия — Высшая лига 5-й тур 1 : 2Спарта П
01.09.2024 Австрия — Бундеслига 5-й тур 3 : 2Ред Булл Зальцбург
27.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Ред Булл Зальцбург1 : 1
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Ред Булл Зальцбург
17.08.2024 Австрия — Бундеслига 3-й тур 0 : 1Ред Булл Зальцбург
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

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