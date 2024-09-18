Спарта П - Ред Булл Зальцбург 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
18 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|25
|зщ
|Асгер Сёренсен
|28
|пз
|Томаш Виснер
|6
|пз
|Каан Кайринен
|20
|пз
|Казим Лячи
|32
|пз
|Матей Ринеш
|29
|пз
|Эрмал Красники
|10
|нп
|Альбион Рахмани
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
|1
|вр
|Янис Бласвих
|70
|зщ
|Амар Дедич
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|6
|зщ
|Самсон Байду
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|15
|пз
|Мамади Диамбу
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|49
|пз
|Мусса Кунфоло Йео
|30
|нп
|Оскар Глоч
|28
|нп
|Адам Дагим
|21
|нп
|Петар Ратков
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
История личных встреч
|31.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|24.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 2
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Атлетико М
|0
|0
|30
|Селтик
|0
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|32
|Фейеноорд
|0
|0
|33
|Штутгарт
|0
|0
|34
|РБ Лейпциг
|0
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0