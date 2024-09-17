«Краснодар» готов предложить $ 20 млн за игрока «Ривер Плейт»

Дата публикации: 17-09-2024

Карьера Пабло Солари из «Ривер Плейт» может продолжиться в РПЛ. Приобрести вингера хочет «Краснодар». «Быки» уже вели переговоры по его трансферу в начале этого года.



«Soy Del Millo» утверждает, что российская команда готова выложить за Солари 20 миллионов долларов. Предыдущее предложение «чёрно-зелёных» равнялось $ 15 млн.



В аргентинском клубе согласны отпустить футболиста в «Краснодар», поскольку в этом сезоне он заметно потерял в качестве игры. С учетом этого «Ривер Плейт» готов продать его за неплохие деньги.



Контракт с Солари действует до конца 2027 года. В 29 поединках текущего сезона вингер отличился 5 раз и сделал 5 ассистов.



Примечательно, что этим летом интерес к Солари приписывали «Спартаку», но сделка так и не состоялась.