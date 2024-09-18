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Пари Нижний Новгород - Ахмат 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Пари Нижний Новгород
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1Пари Нижний Новгород
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород4 : 0Ахмат
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат5 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Ахмат
11.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород3 : 2Ахмат
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 2Пари Нижний Новгород
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 4 : 2Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Ахмат
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат0 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 1
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов49
3 Химки33
4 Оренбург40
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар49
2 ЦСКА48
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Акрон48
3 Рубин46
4 Факел40

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