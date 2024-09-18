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Атлетико М - РБ Лейпциг 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Атлетико М
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
2УругвайзщХосе Хименес
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
12БразилияпзСамуэл Лино
17ИспанияпзРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
22ГерманиязщДавид Раум
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
30СловенияпзБеньямин Шешко
10НидерландыпзХави Симонс
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
13.08.2020Лига чемпионов1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 1Атлетико М
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0
31.08.2024Испания — Примера4-й тур0 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й турАтлетико М3 : 0
19.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Атлетико М
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг0 : 0
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3РБ Лейпциг
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4РБ Лейпциг
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

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