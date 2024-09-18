Атлетико М - РБ Лейпциг 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|12
|пз
|Самуэл Лино
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|22
|зщ
|Давид Раум
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|30
|пз
|Беньямин Шешко
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Марко Розе
История личных встреч
|13.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Шахтёр
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Црвена Звезда
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
|25
|Атлетико М
|0
|0
|26
|Селтик
|0
|0
|27
|Штурм
|0
|0
|28
|Фейеноорд
|0
|0
|29
|РБ Лейпциг
|0
|0
|30
|Милан
|1
|0
|31
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0