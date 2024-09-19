Брест - Штурм 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Штурм, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест, Франция
Штурм
Грац, Австрия
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|28
|пз
|Жонас Мартен
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
|1
|вр
|Кьелл Схерпен
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|19
|пз
|Томи Хорват
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|18
|нп
|Мика Биерет
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|24.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Шахтёр
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Црвена Звезда
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Жирона
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
|25
|Атлетико М
|0
|0
|26
|Селтик
|0
|0
|27
|Штурм
|0
|0
|28
|Фейеноорд
|0
|0
|29
|РБ Лейпциг
|0
|0
|30
|Милан
|1
|0
|31
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|33
|Лилль
|1
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0