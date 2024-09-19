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Брест - Штурм 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
19 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Брест
Штурм

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Штурм, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест, Франция
Штурм
Грац, Австрия
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
28ФранцияпзЖонас Мартен
8ФранцияпзЮго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17СенегалнпАбдалла Сима
1НидерландыврКьелл Схерпен
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
47АвстриязщЭмануэль Айву
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
24БельгиязщДимитри Лавале
19СловенияпзТоми Хорват
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
10ГрузияпзОтар Китеишвили
14ХорватияпзЛовро Звонарек
18ДаниянпМика Биерет
15ДаниянпВильям Бёвинг
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур3 : 1Брест
31.08.2024Франция — Лига 13-й турБрест4 : 0
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Брест
17.08.2024Франция — Лига 11-й турБрест1 : 5
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Брест
31.08.2024Австрия — Бундеслига5-й турШтурм4 : 2
24.08.2024Австрия — Бундеслига4-й турШтурм2 : 1
17.08.2024Австрия — Бундеслига3-й тур0 : 2Штурм
11.08.2024Австрия — Бундеслига2-й турШтурм2 : 0
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Штурм2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Спарта П13
3
1/8 финала
Астон Вилла13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Ливерпуль13
6
1/8 финала
Ювентус13
7
1/8 финала
Спортинг13
8
1/8 финала
Шахтёр11
9
Плей-офф
Болонья11
10
Плей-офф
Слован Бр00
11
Плей-офф
Црвена Звезда00
12
Плей-офф
Жирона00
13
Плей-офф
Байер00
14
Плей-офф
Брюгге00
15
Плей-офф
Манчестер Сити00
16
Плей-офф
Брест00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Барселона00
19
Плей-офф
Интер М00
20
Плей-офф
Бенфика00
21
Плей-офф
Боруссия Д00
22
Плей-офф
Арсенал00
23
Плей-офф
Монако00
24
Плей-офф
ПСЖ00
25 Атлетико М00
26 Селтик00
27 Штурм00
28 Фейеноорд00
29 РБ Лейпциг00
30 Милан10
31 ПСВ Эйндховен10
32 Штутгарт10
33 Лилль10
34 Ред Булл Зальцбург10
35 Янг Бойз10
36 Динамо З10

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