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Леганес - Атлетик Б 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
19 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Леганес
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Атлетик Б, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Атлетик Б
Бильбао
1 Испания вр Хуан Сориано
12 Франция зщ Валентин Розье
22 Сербия зщ Матия Настасич
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
15 Испания зщ Энрик Франкеса
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
14 Сербия пз Дарко Брашанац
7 Испания пз Оскар Родригес
11 Испания нп Хуан Крус
18 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
16 Испания пз Иньиго Руис
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Гвинея-Бисау нп Альваро Джало
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 2Леганес
25.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Леганес1 : 1Атлетик Б
24.04.2019 Испания - Примера 34-й тур Леганес0 : 1Атлетик Б
20.08.2018 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б2 : 1Леганес
11.03.2018 Испания - Примера 28-й тур Атлетик Б2 : 0Леганес
22.10.2017 Испания - Примера 9-й тур Леганес1 : 0Атлетик Б
14.05.2017 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б1 : 1Леганес
14.01.2017 Испания - Примера 18-й тур Леганес0 : 0Атлетик Б
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Леганес
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Леганес0 : 1
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 0 : 0Леганес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Леганес2 : 1
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Леганес
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 2 : 3Атлетик Б
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Атлетик Б0 : 1
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Атлетик Б1 : 0
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 2 : 1Атлетик Б
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Сельта59
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис58
7 Мальорка68
8 Эспаньол57
9 Жирона57
10 Райо Вальекано57
11 Атлетик Б57
12 Алавес57
13 Осасуна57
14 Севилья55
15 Леганес55
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе53
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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