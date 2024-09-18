Леганес - Атлетик Б 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
19 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Атлетик Б, которое состоится 19 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Хуан Сориано
|12
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Матия Настасич
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|7
|пз
|Оскар Родригес
|11
|нп
|Хуан Крус
|18
|нп
|Себастьен Аллер
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Альваро Джало
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|20.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|22.10.2017
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Сельта
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|5
|8
|7
|Мальорка
|6
|8
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Жирона
|5
|7
|10
|Райо Вальекано
|5
|7
|11
|Атлетик Б
|5
|7
|12
|Алавес
|5
|7
|13
|Осасуна
|5
|7
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|5
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1