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Звезда сборной Испании и «Барселоны» пропустит почти два месяца из-за травмы

Дата публикации: 17-09-2024

На восстановление Даниэля Ольмо после повреждения двуглавой мышцы на правом бедре уйдет 4-5 недель. Об этом рассказали в пресс-службе каталонцев.

Неприятный инцидент произошел в игре 5-го тура Ла Лиги, в которой «Барселоне» противостояла «Жирона». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

Ольмо появился в старте и сумел отличиться на 47-й минуте. Однако вскоре после этого он травмировался. На 61-й минуте его пришлось заменить на Эрика Гарсию.

Состав «Барсы» Ольмо пополнил минувшим летом, перейдя из «Лейпцига» за 55 млн евро. На счету 26-летнего испанца 3 матча в футболке каталонцев (3 забитых мяча). Атакующий хавбек связан контрактными обязательствами с командой Ханса-Дитера Флика до 2030 года.

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