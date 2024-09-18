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Бетис - Хетафе 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
18 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Бетис
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
1 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
6 Бразилия зщ Натан
3 Испания зщ Диего Льоренте
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
4 США пз Джонни Кардозо
18 Испания пз Пабло Форнальс
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
10 Марокко нп Эз Абде
8 Бразилия нп Витор Уго Роке Феррейра
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
4 Испания зщ Хуан Беррокаль
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Нигерия пз Крисантус Уче
7 Испания пз Алекс Сола
17 Испания нп Карлес Сайоль
10 Турция нп Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Бетис1 : 1Хетафе
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Хетафе1 : 1Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1Хетафе
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 1Бетис
02.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 0Бетис
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Бетис2 : 0Хетафе
19.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Бетис1 : 0Хетафе
29.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Хетафе3 : 0Бетис
26.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 0Бетис
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 1Хетафе
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Бетис2 : 0
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Бетис
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бетис3 : 0
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Бетис
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Бетис
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Хетафе
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Хетафе0 : 0
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Хетафе0 : 0
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Хетафе
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Хетафе1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Сельта59
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка68
7 Эспаньол57
8 Жирона57
9 Райо Вальекано57
10 Атлетик Б57
11 Алавес57
12 Осасуна57
13 Бетис45
14 Севилья55
15 Леганес55
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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