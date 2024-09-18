Бетис - Хетафе 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
18 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Натан
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|7
|пз
|Алекс Сола
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Сельта
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|6
|8
|7
|Эспаньол
|5
|7
|8
|Жирона
|5
|7
|9
|Райо Вальекано
|5
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Бетис
|4
|5
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|5
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1