02:31 ()
Свернуть список

Болонья - Шахтёр 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Болонья
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Шахтёр, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Шахтёр
Украина
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
5ХорватиязщМартин Эрлич
33ИспаниязщХуан Миранда
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
11ШвейцариянпДан Ндой
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
4ХорватиязщБартол Франьич
5УкраиназщВалерий Бондарь
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
21УкраинапзАртём Бондаренко
8УкраинапзДмитрий Крыськив
10УкраинапзГеоргий Судаков
11УкраинанпАлександр Зубков
14УкраинанпДаниил Сикан
37Бразилиянп Кевин
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
НидерландыМарино Пушич
История личных встреч
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур2 : 2Болонья
31.08.2024Италия — Серия А3-й турБолонья1 : 1
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур3 : 0Болонья
18.08.2024Италия — Серия А1-й турБолонья1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Болонья
14.09.2024Украина — Премьер-лига6-й турШахтёр5 : 2
24.08.2024Украина — Премьер-лига4-й тур4 : 3Шахтёр
11.08.2024Украина — Премьер-лига2-й турШахтёр0 : 1
04.08.2024Украина — Премьер-лига1-й тур0 : 5Шахтёр
17.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 1Шахтёр
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Болонья» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла13
2
1/8 финала
Ювентус13
3
1/8 финала
Слован Бр00
4
1/8 финала
Спарта П00
5
1/8 финала
Лилль00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Динамо З00
8
1/8 финала
Црвена Звезда00
9
Плей-офф
Жирона00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Брюгге00
12
Плей-офф
Манчестер Сити00
13
Плей-офф
Брест00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Милан00
16
Плей-офф
Реал Мадрид00
17
Плей-офф
Барселона00
18
Плей-офф
Интер М00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Атлетико М00
30 Селтик00
31 Штурм00
32 Фейеноорд00
33 Штутгарт00
34 РБ Лейпциг00
35 ПСВ Эйндховен10
36 Янг Бойз10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close