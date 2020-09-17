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Спортинг - Лилль 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Спортинг
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Лилль, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Лилль
Лилль, Франция
1УругвайврФранко Израэль
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
2БразилиязщМатеус Рейс
57ПортугалияпзДжовани Кенда
5ЯпонияпзХидемаса Морита
42ДанияпзМортен Юльманн
21МозамбикпзДжени Катамо
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
2АлжирзщАйсса Манди
4Бразилиязщ Алешандро
21ФранцияпзБенжамен Андре
8АнглияпзАнхель Гомес
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
01.12.2010Лига ЕвропыГруппа C. 5-й турСпортинг1 : 0Лилль
16.09.2010Лига ЕвропыГруппа C. 1-й турЛилль1 : 2Спортинг
13.09.2024Португалия — Примейра5-й тур0 : 3Спортинг
31.08.2024Португалия — Примейра4-й турСпортинг2 : 0
23.08.2024Португалия — Примейра3-й тур0 : 5Спортинг
17.08.2024Португалия — Примейра2-й тур1 : 6Спортинг
09.08.2024Португалия — Примейра1-й турСпортинг3 : 1
13.09.2024Франция — Лига 14-й тур1 : 0Лилль
01.09.2024Франция — Лига 13-й турЛилль1 : 3
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Лилль
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛилль2 : 0
20.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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