Спортинг - Лилль 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Лилль, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Лилль
Лилль, Франция
|1
|вр
|Франко Израэль
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Джовани Кенда
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|21
|пз
|Джени Катамо
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|2
|зщ
|Айсса Манди
|4
|зщ
|Алешандро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Бруно Женезио
История личных встреч
|01.12.2010
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|16.09.2010
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0