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Акрон - Факел 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2024 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Акрон
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Факел, которое состоится 18 Сентября 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Факел1 : 2Акрон
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2Акрон
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Акрон2 : 0Факел
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Факел1 : 0Акрон
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Акрон0 : 2Факел
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел1 : 0Акрон
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Акрон3 : 0
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Акрон
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Факел0 : 0
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Факел
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 4 : 1Факел
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел5 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Факел0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Акрон» — «Факел». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит410
2 Рубин46
3 Акрон35
4 Факел30

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