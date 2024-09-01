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Манчестер Юнайтед - Барнсли 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 3-й раунд
Манчестер Юнайтед
Барнсли

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Барнсли, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
АнглияДаррелл Кларк
История личных встреч
27.10.2009Англия - Кубок лиги1/8 финалаБарнсли0 : 2Манчестер Юнайтед
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 3Манчестер Юнайтед
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 1Манчестер Юнайтед
16.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
10.08.2024Суперкубок Англии — 2024Финал1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундБарнсли1 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд1 : 1 2 : 4Барнсли
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барнсли0 : 4
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундБарнсли2 : 2 6 : 7
08.01.2023Кубок Англии1/32 финала3 : 0Барнсли
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
3-й раунд
Сток Сити
Флитвуд Таун
17.09
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
17.09
Престон Норт Энд
Фулхэм
17.09
Эвертон
Саутгемптон
17.09
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
17.09
Брентфорд
Лейтон Ориент
17.09
Манчестер Юнайтед
Барнсли
17.09
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
18.09
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
18.09
Уолсолл
Лестер Сити
24.09
Манчестер Сити
Уотфорд
24.09
Челси
Барроу
24.09
Уимблдон
Ньюкасл Юнайтед
24.09
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
24.09
Арсенал
Болтон Уондерерс
25.09
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
25.09

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