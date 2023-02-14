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Манчестер Сити - Бавария 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Бавария, которое состоится 11 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Бавария0 : 1Манчестер Сити
29.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Бавария2 : 3Манчестер Сити
20.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Бавария1 : 0Манчестер Сити
25.11.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Манчестер Сити3 : 2Бавария
17.09.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Бавария1 : 0Манчестер Сити
10.12.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Бавария2 : 3Манчестер Сити
02.10.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 3Бавария
01.08.2013 Ауди Кап - 2013 Финал Манчестер Сити1 : 2Бавария
07.12.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 6 Манчестер Сити2 : 0Бавария
27.09.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 2 Бавария2 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Одна из самых громких и неожиданных новостей месяца – «Бавария» рассталась с главным тренером Юлианом Нагельсманом.Материалы по теме Пять инсайдов, почему «Бавария» вдруг убрала Нагельсмана. Одна причина связана с лыжами 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
11.04
Бавария
Манчестер Сити
19.04
0
0
0
0
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
11.04
Интер М
Бенфика
19.04
0
0
0
0
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
12.04
Наполи
Милан
18.04
0
0
0
0
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
12.04
Челси
Реал Мадрид
18.04
0
0
0
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 QF4
QF2
QF4
QF2
09.05
QF2
QF4
16.05
0
0
0
0
SF2
 QF1
QF3
QF1
QF3
10.05
QF3
QF1
17.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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