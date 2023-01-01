22:57 ()
Свернуть список

Фиорентина - Интер 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
24 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, Финал
Фиорентина
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 24 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Интер М
Милан
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
01.04.2023 Италия - Серия А 28-й тур Интер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 2 ДВИнтер М
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Интер М4 : 3Фиорентина
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Интер М0 : 0Фиорентина
29.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Фиорентина
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Фиорентина1 : 1Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Фиорентина
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 3 ДВФиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 0Фиорентина
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Интер М
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Интер М4 : 2
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Интер М
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Интер М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Во главе успеха чёрно-синих стоит гендиректор Джузеппе Маротта.Разбираем выход «Интера» в финал Лиги чемпионов: «Интер» был на голову сильнее «Милана» в полуфинале ЛЧ. Но Индзаги — не главный герой 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Италии: «Фиорентина» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Метка
A01
 Зюйдтироль
ФеральпиСало
1 : 3
A02
 Модена
Катандзаро
3 : 1
A04
 Бари
Падова
3 : 0
A03
 Палермо
Реджана
3 : 2
1-й раунд
Метка
B01
 Кальяри
Перуджа
3 : 2
B02
 Удинезе
ФеральпиСало
2 : 1
B03
 Лечче
Читтаделла
2 : 3 ДВ
B04
 Сампдория
Реджина
1 : 0
B05
 Пиза
Брешия
1 : 4
B06
 Специя
Комо
5 : 1
B07
 Эмполи
СПАЛ
1 : 2 ДВ
B08
 Торино
Палермо
3 : 0
B09
 Венеция
Асколи
2 : 3
B10
 Верона
Бари
1 : 4
B11
 Салернитана
Парма
0 : 2
B12
 Монца
Фрозиноне
3 : 2
B13
 Дженоа
Беневенто
3 : 2
B14
 Модена
Сассуоло
3 : 2
B15
 Кремонезе
Тернана
3 : 2
B16
 Болонья
Козенца
1 : 0
1/16 финала
Метка
C02
 Дженоа
СПАЛ
1 : 0
C04
 Торино
Читтаделла
4 : 0
C06
 Специя
Брешия
3 : 1
C08
 Парма
Бари
1 : 0
C10
 Удинезе
Монца
2 : 3
C12
 Кремонезе
Модена
4 : 2 ДВ
C14
 Сампдория
Асколи
2 : 2 9 : 8
C16
 Болонья
Кальяри
1 : 0
1/8 финала
Метка
D01
 Интер М
Парма
2 : 1 ДВ
D02
 Милан
Торино
0 : 1 ДВ
D03
 Фиорентина
Сампдория
1 : 0
D04
 Рома
Дженоа
1 : 0
D05
 Наполи
Кремонезе
2 : 2 4 : 5
D06
 Аталанта
Специя
5 : 2
D07
 Лацио
Болонья
1 : 0
D08
 Ювентус
Монца
2 : 1
1/4 финала
Метка
QF1
 Интер М
Аталанта
1 : 0
QF2
 Фиорентина
Торино
2 : 1
QF3
 Рома
Кремонезе
1 : 2
QF4
 Ювентус
Лацио
1 : 0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус
Интер М
Ювентус
Интер М
1 : 1
Интер М
Ювентус
1 : 0
0
1
1
2
SF2
 Кремонезе
Фиорентина
Кремонезе
Фиорентина
0 : 2
Фиорентина
Кремонезе
0 : 0
0
1
0
2
Финал
Метка
F
 Фиорентина
Интер М
24.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close