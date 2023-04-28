00:54 ()
Свернуть список

Кривбасс - Металлист 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
25 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
Кривбасс
Металлист

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист, которое состоится 25 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист
Харьков
Главные тренеры
УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
СербияПерица Огненович
История личных встреч
14.11.2022 Украина - Премьер-лига 13-й тур Металлист0 : 1Кривбасс
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Кривбасс
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс1 : 0
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Кривбасс0 : 1
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 0 : 0Кривбасс
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс2 : 1
21.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Металлист
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Металлист0 : 5
07.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Металлист1 : 0
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 5 : 0Металлист
28.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Металлист1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр28 21 6 1 65-19 69 82.1
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-128 20 4 4 60-24 64 76.2
3
Квалификация Лиги конференций
Заря28 19 4 5 59-31 61 72.6
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К28 17 5 6 47-24 56 66.7
5 Александрия28 10 13 5 42-37 43 51.2
6 Ворскла28 11 6 11 34-36 39 46.4
7 Кривбасс27 10 5 12 22-29 35 43.2
8 Колос28 9 6 13 22-34 33 39.3
9 Металлист 192527 6 12 9 22-39 30 37.0
10 Черноморец27 7 8 12 30-37 29 35.8
11 Минай27 7 8 12 20-29 29 35.8
12 Верес28 7 7 14 34-42 28 33.3
13 Рух В27 6 9 12 28-36 27 33.3
14 Ингулец27 7 6 14 20-33 27 33.3
15
Зона вылета
Металлист27 5 7 15 26-51 22 27.2
16
Зона вылета
Львов27 3 4 20 18-48 13 16.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close