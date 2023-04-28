Кривбасс - Металлист 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
25 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист, которое состоится 25 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Перица Огненович
История личных встреч
|14.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 5
|07.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|28.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|28
|21
|6
|1
|65-19
|69
|82.1
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|64
|76.2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|61
|72.6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|28
|17
|5
|6
|47-24
|56
|66.7
|5
|Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|43
|51.2
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|39
|46.4
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|35
|43.2
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|33
|39.3
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|30
|37.0
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|29
|35.8
|11
|Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|29
|35.8
|12
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|28
|33.3
|13
|Рух В
|27
|6
|9
|12
|28-36
|27
|33.3
|14
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|27
|33.3
| 15
Зона вылета
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|22
|27.2
| 16
Зона вылета
|Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|13
|16.0