Мудрик о допинг-скандале: "Отняли единственное, что делало меня счастливым"

Дата публикации: 05-03-2025 02:20

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик выразил разочарование своим отстранением от футбола после положительной допинг-пробы. Его слова приводит Фрэнк Халид.

"Я потерял пятерых членов семьи в боях с начала вторжения в Украину. А теперь у меня забрали единственное, что приносило мне счастье. Что мне остается?"

Футболист подчеркнул, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию, но продолжает настаивать на своей невиновности.

"Я уже заявил, что не виновен, и продолжаю стоять на своем. Призываю всех сохранять спокойствие – правда обязательно выйдет наружу", – сказал Мудрик.

Напомним, что в декабре прошлого года игрок сдал положительный допинг-тест, после чего "Челси" отстранил его от тренировок и инициировал внутреннее расследование. Несмотря на ситуацию, лондонский клуб включил украинца в заявку на плей-офф Лиги конференций.