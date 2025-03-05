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Фейеноорд - Интер 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2025 19:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
05 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Фейеноорд
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Интер М, которое состоится 05 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
22 Германия вр Тимон Велленройтер
20 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
16 Испания зщ Уго Буэно
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
17 Хорватия нп Лука Иванушец
38 Гана нп Ибрахим Осман
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
14 Бразилия нп Игор Пайшао
13 Испания вр Хосеп Риера
31 Германия зщ Янн Биссекк
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
28 Франция зщ Бенжамен Павар
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фейеноорд0 : 0
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фейеноорд2 : 1
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1Фейеноорд
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 0Фейеноорд
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Фейеноорд1 : 0
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Интер М
25.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 0
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Интер М1 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Интер М
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Интер М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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