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ПСЖ - Ливерпуль 05 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 05-03-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
05 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
ПСЖ
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ливерпуль, которое состоится 05 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет пз Мохамед Салах
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
28.11.2018 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур ПСЖ2 : 1Ливерпуль
18.09.2018 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Ливерпуль3 : 2ПСЖ
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 1
26.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 0 : 7ПСЖ
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3ПСЖ
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ7 : 0
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1ПСЖ
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Ливерпуль
19.02.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Ливерпуль
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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