ПСЖ - Ливерпуль 05 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 05-03-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
05 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ливерпуль, которое состоится 05 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|пз
|Мохамед Салах
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Арне Слот
История личных встреч
|28.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|2 : 1
|18.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 7
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|05.03
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|05.03
|11.03
| Бавария
Байер
|05.03
|11.03
| Бенфика
Барселона
|05.03
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05