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«Ливерпуль» может подписать Леау на замену Диасу

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

В «Ливерпуле» рассматривают возможность покупки вингера «Милана» Рафаэля Леау. Об этом пишет «TEAMtalk».

Английский гранд попытается заполучить 25-летнего португальца в случае ухода из команды Луиса Диаса, который, по слухам, в межсезонье может стать игроком «Барселоны».

«Милан» готов продать Леау за 100 миллионов евро, несмотря на то, что в его контракте есть пункт о сумме отступных в размере 175 млн евро.

Леау выступает за «россонери» с 2019 года. До этого он защищал цвета «Лилля» и «Спортинга». В нынешней кампании в активе крайнего нападающего 38 встреч и 18 очков по системе «гол+пас» (10+8).

Рыночный ценник на представителя сборной Португалии равняется 75 000 000 евро. (по версии сайта Transfermarkt.de).

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