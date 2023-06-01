Манчестер Сити - Интер 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция), вместимость: 76092
10 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Финал
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Интер, которое состоится 10 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|24
|вр
|Андре Онана
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|31.07.2011
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2011
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0