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Манчестер Сити - Интер 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция), вместимость: 76092
10 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Финал
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Манчестер Сити
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Интер, которое состоится 10 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Финал, оно проводится на стадионе: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Германия пз Илкай Гюндоган
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
24 Камерун вр Андре Онана
36 Италия зщ Маттео Дармиан
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
77 Хорватия пз Марсело Брозович
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
31.07.2011 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2011 Интер М0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Манчестер Сити
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0
03.06.2023 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 1Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур Интер М3 : 2
24.05.2023 Кубок Италии Финал 1 : 2Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Интер М
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0

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