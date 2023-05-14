Хайденхайм - Хоффенхайм 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Оливер Бауман
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|41
|зщ
|Аттила Салаи
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|13
|пз
|Ангело Штиллер
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|9
|нп
|Ила Бебу
|10
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2