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Хайденхайм - Хоффенхайм 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Хайденхайм
Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
21ГерманияпзАдриан Бек
8ГерманиянпЭрен Динкчи
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ГерманияврОливер Бауман
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
41ВенгриязщАттила Салаи
3ЧехиязщПавел Кадержабек
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
13ГерманияпзАнгело Штиллер
21ГерманиянпМариус Бюльтер
9ТогонпИла Бебу
10НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур2 : 0Хайденхайм
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 8Хайденхайм
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й тур2 : 3Хайденхайм
20.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турХайденхайм1 : 0
14.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й тур3 : 2Хайденхайм
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турХоффенхайм1 : 2
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 4Хоффенхайм
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиХоффенхайм2 : 2
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур1 : 1Хоффенхайм
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм4 : 2

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