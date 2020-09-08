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Турция - Армения 08 Сентября прямая трансляция

08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур
Турция
Армения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Армения, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Армения
Главные тренеры
ГерманияШтефан Кунц
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турАрмения1 : 2Турция
14.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 10-й турТурция2 : 0Армения
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 1-й турАрмения0 : 2Турция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турТурция2 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й тур2 : 3Турция
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 2-й турТурция0 : 2
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турАрмения1 : 2Турция
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Турция2 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турАрмения2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й тур2 : 4Армения
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАрмения2 : 2
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турАрмения1 : 2Турция
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 22 : 0Армения
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Турция — Армения. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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