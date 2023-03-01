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Реал Мадрид - Валенсия 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Мадрид
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
6ИспаниязщНачо Фернандес
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5БразилиязщГабриэл Паулиста
3ИспаниязщКристьян Москера
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
20ГваделупазщДимитри Фулкье
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
16ИспаниянпДиего Лопес
23ИспаниянпФран Перес
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
21.05.2023Испания - Примера35-й турВаленсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021Испания - Примера5-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021Испания - Примера23-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020Испания - Примера9-й турВаленсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020Испания - Примера29-й турРеал Мадрид3 : 0Валенсия
08.01.2020Суперкубок Испании1/2 финалаВаленсия1 : 3Реал Мадрид
15.12.2019Испания - Примера17-й турВаленсия1 : 1Реал Мадрид
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турРеал Мадрид3 : 0
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0
28.10.2023Испания - Примера11-й тур1 : 2Реал Мадрид
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й тур1 : 2Реал Мадрид
21.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Реал Мадрид
05.11.2023Испания - Примера12-й турВаленсия1 : 0
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 2Валенсия
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Валенсия
23.10.2023Испания - Примера10-й турВаленсия2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 1Валенсия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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