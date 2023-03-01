Реал Мадрид - Валенсия 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|нп
|Диего Лопес
|23
|нп
|Фран Перес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Рубен Бараха
История личных встреч
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 1
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 0
|08.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 3
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.