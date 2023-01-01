Бавария - Штутгарт 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.