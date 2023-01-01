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Бавария - Штутгарт 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бавария
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
39 Франция нп Матис Тель
9 Англия нп Гарри Кейн
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
8 Франция пз Энцо Мийо
16 Германия пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Бавария4 : 1Штутгарт
01.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Штутгарт0 : 3Бавария
12.05.2018 Германия - Бундеслига 34-й тур Бавария1 : 4Штутгарт
16.12.2017 Германия - Бундеслига 17-й тур Штутгарт0 : 1Бавария
12.12.2023 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур 0 : 1Бавария
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 5 : 1Бавария
29.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур Бавария0 : 0
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 1Бавария
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бавария4 : 2
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Штутгарт1 : 1
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт2 : 0
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 0
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 2Штутгарт
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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