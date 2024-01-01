Челси - Ньюкасл 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
11 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 11 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|28
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Эдди Хау
История личных встреч
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14