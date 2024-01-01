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Челси - Ньюкасл 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
11 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Челси
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 11 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
28 Сербия вр Джордже Петрович
2 Франция зщ Аксель Дисаси
14 Англия зщ Трево Чалоба
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
27 Франция зщ Мало Гюсто
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Англия Эдди Хау
История личных встреч
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Челси
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Челси3 : 2
25.02.2024 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 1 ДВ
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Челси
12.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Челси
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2753
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2740
11 Челси2636
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2824
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Бёрнли2814
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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