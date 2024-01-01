Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Перерыв
0 : 2
0'
20'
40'
60'
- 13:580:1Артемий Панарин
- 16:560:2Брэйден Шнайдер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|73
|нп
|Конор Шири
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|6
|зщ
|Зак Джонс
|96
|нп
|Джек Рослович
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|91
|нп
|Александер Веннберг
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Джон Купер
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|08.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|12.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 6-й матч
|2 : 1
|10.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 5-й матч
|1 : 3
|08.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 4-й матч
|4 : 1
|05.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 3-й матч
|3 : 2
|04.06.2022
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток. 2-й матч
|3 : 2
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39