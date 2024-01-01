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Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Перерыв
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 13:58
      0:1
      Артемий Панарин
    • 16:56
      0:2
      Брэйден Шнайдер
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    Тампа
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Нью-Йорк
    88РоссияврАндрей Василевский
    31ШвецияврЮнас Юханссон
    81СловакиязщЭрик Чернак
    43КанадазщДаррен Рэддиш
    77ШвециязщВиктор Хедман
    48СШАзщНик Пербикс
    24КанадазщМэтт Дамба
    7КанадазщХейдн Флёри
    86РоссиянпНикита Кучеров
    21КанаданпБрейден Пойнт
    38КанаданпБрэндон Хагель
    10КанаданпЭнтони Дюклер
    71КанаданпЭнтони Чирелли
    91КанаданпСтивен Стэмкос
    73СШАнпКонор Шири
    20КанаданпНик Пол
    23СШАнпМайки Эйссимонт
    11СШАнпЛюк Гленденинг
    64СШАнпТайлер Мотт
    41СШАнпМитчелл Чаффи
    31РоссияврИгорь Шестёркин
    32СШАврДжонатан Куик
    23СШАзщАдам Фокс
    55СШАзщРайан Линдгрен
    4КанадазщБрэйден Шнайдер
    79СШАзщК'Андре Миллер
    56ШвециязщЭрик Густафссон
    6СШАзщЗак Джонс
    96СШАнпДжек Рослович
    93ШвециянпМика Зибанеджад
    20СШАнпКрис Крайдер
    13КанаданпАлекси Лафреньер
    16СШАнпВинсент Трочек
    10РоссиянпАртемий Панарин
    24ФинляндиянпКаапо Какко
    91ШвециянпАлександер Веннберг
    50КанаданпУилл Кайлли
    22СШАнпДжонни Бродзински
    21КанаданпБаркли Гудроу
    26СШАнпДжимми Веси
    Главные тренеры
    КанадаДжон Купер
    СШАПитер Лавиолетт
    История личных встреч
    08.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
    31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
    06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
    30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1 БНью-Йорк Рейнджерс
    12.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
    12.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
    10.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
    08.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
    05.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
    04.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 0
    08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 Б
    01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ
    28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
    13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
    12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
    10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
    05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
    03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
    Турнирная таблица
    Восточная Конференция
    КомандаИО
    1 Флорида Пантерз6694
    2 Бостон Брюинз6791
    3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
    4 Каролина Харрикейнз6584
    5 Торонто Мэйпл Лифс6482
    6 Филадельфия Флайерз6676
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
    8 Нью-Йорк Айлендерс6472
    9 Детройт Ред Уингз6572
    10 Вашингтон Кэпиталз6469
    11 Баффало Сэйбрз6667
    12 Нью-Джерси Дэвилз6566
    13 Питтсбург Пингвинз6465
    14 Монреаль Канадиенс6560
    15 Оттава Сенаторз6356
    16 Коламбус Блю Джекетс6554
    Западная Конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Кэнакс6792
    2 Колорадо Эвеланш6789
    3 Даллас Старз6789
    4 Виннипег Джетс6587
    5 Эдмонтон Ойлерз6483
    6 Нэшвилл Предаторз6780
    7 Лос-Анджелес Кингз6577
    8 Вегас Голден Найтс6577
    9 Сент-Луис Блюз6671
    10 Миннесота Уайлд6671
    11 Сиэтл Кракен6468
    12 Калгари Флэймз6567
    13 Аризона Койотс6657
    14 Анахайм Дакс6549
    15 Чикаго Блэкхоукс6641
    16 Сан-Хосе Шаркс6439

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