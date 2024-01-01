Алмере Сити - Волендам 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
31 Марта 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Волендам, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Волендам
Волендам
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|22
|зщ
|Тео Барбе
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Томас Робине
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|3
|пз
|Брайан Плат
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|7
|нп
|Zach Booth
|10
|нп
|Робен Молён
Главные тренеры
|Алекс Пастор
История личных встреч
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 1
|03.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|08.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|13.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|12.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 2
|28.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 0
|01.12.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|25.10.2016
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 4
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|72
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|26
|49
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|36
|9
|Фортуна
|26
|34
|10
|Спарта
|26
|31
|11
|Херенвен
|26
|31
|12
|Алмере Сити
|26
|30
|13
|ПЕК Зволле
|26
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|26
|22
|16
|Валвейк
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|26
|14