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Алмере Сити - Волендам 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
31 Марта 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Алмере Сити
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Волендам, которое состоится 31 Марта 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Волендам
Волендам
18 Австрия вр Самуэль Шахин-Радлингер
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
22 Франция зщ Тео Барбе
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
17 Норвегия пз Корнелиус Хансен
19 Франция нп Йоанн Катлин
9 Франция нп Томас Робине
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
28 Англия зщ Джош Флинт
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
3 Нидерланды пз Брайан Плат
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
9 Португалия нп Вивалду Семеду
7 США нп Zach Booth
10 Франция нп Робен Молён
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
История личных встреч
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Волендам0 : 1Алмере Сити
03.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Алмере Сити1 : 2Волендам
27.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Волендам2 : 2Алмере Сити
08.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Алмере Сити1 : 0Волендам
13.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 20-й тур Алмере Сити0 : 2Волендам
12.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур Волендам2 : 2Алмере Сити
28.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 38-й тур Алмере Сити2 : 0Волендам
01.12.2017 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Волендам1 : 1Алмере Сити
25.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд Волендам2 : 1 ДВАлмере Сити
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 1Алмере Сити
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Алмере Сити1 : 1
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 2Алмере Сити
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Алмере Сити0 : 2
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам0 : 4
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Волендам
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Волендам2 : 5
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Волендам0 : 4
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 1 : 1Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2672
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2662
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2653
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2649
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2641
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2636
9 Фортуна2634
10 Спарта2631
11 Херенвен2631
12 Алмере Сити2630
13 ПЕК Зволле2628
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2622
16 Валвейк2622
17
Зона вылета
Витесс2617
18
Зона вылета
Волендам2614

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