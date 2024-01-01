Фортуна - НЕК Неймеген 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
|99
|вр
|Майкл Веррипс
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|15
|пз
|Огузхан Озьякуп
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|34
|нп
|Рагнар Оратмангун
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Юри Бас
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|20
|пз
|Лассе Шоне
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Данни Бёйс
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|21.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|01.11.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3
|23.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|06.10.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|27.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|27
|42
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|36
|9
|Спарта
|27
|34
|10
|Фортуна
|27
|34
|11
|Херенвен
|27
|32
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|ПЕК Зволле
|27
|28
|14
|Хераклес
|27
|26
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15