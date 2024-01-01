03:41 ()
Свернуть список

Фортуна - НЕК Неймеген 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Фортуна
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 02 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
99 Нидерланды вр Майкл Веррипс
12 Португалия зщ Иву Пинту
14 Бразилия зщ Родриго Гут
33 Греция зщ Димитриос Сиовас
35 Нидерланды зщ Митчелл Дейкс
15 Турция пз Огузхан Озьякуп
6 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
21 Нидерланды пз Джастин Лонвейк
7 Испания пз Иньиго Кордоба
34 Нидерланды нп Рагнар Оратмангун
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Юри Бас
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
20 Дания пз Лассе Шоне
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Испания Хулио Веласкес
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 3НЕК Неймеген
21.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген3 : 2 ДВФортуна
01.11.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд НЕК Неймеген2 : 3Фортуна
23.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
06.10.2017 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур Фортуна1 : 2НЕК Неймеген
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 4 : 0Фортуна
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фортуна3 : 1
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 2Фортуна
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фортуна5 : 2
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 0 : 1Фортуна
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 0
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 5НЕК Неймеген
27.02.2024 Кубок Нидерландов 1/2 финала 1 : 2 ДВНЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2772
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2756
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2752
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2742
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2736
9 Спарта2734
10 Фортуна2734
11 Херенвен2732
12 Алмере Сити2731
13 ПЕК Зволле2728
14 Хераклес2726
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2722
17
Зона вылета
Витесс2717
18
Зона вылета
Волендам2715

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close