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Крылья Советов - Краснодар 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Апреля 2024 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Крылья Советов
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 2 3 : 0Крылья Советов
03.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Крылья Советов2 : 0Краснодар
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар0 : 1Крылья Советов
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
16.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Краснодар1 : 0Крылья Советов
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Краснодар4 : 2Крылья Советов
07.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Краснодар1 : 2Крылья Советов
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Крылья Советов0 : 7
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Крылья Советов
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Крылья Советов
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 0Крылья Советов
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Крылья Советов2 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 1Краснодар
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Краснодар3 : 2
19.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Краснодар1 : 2
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2549
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2539
7 ЦСКА2638
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Балтика2626
13 Факел2526
14 Оренбург2526
15
Зона вылета
Урал2524
16
Зона вылета
Сочи2519

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