Крылья Советов - Краснодар 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Апреля 2024 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 2 3 : 0
|03.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|16.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|4 : 2
|07.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 2
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 7
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 0
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|25
|39
|7
|ЦСКА
|26
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Балтика
|26
|26
|13
|Факел
|25
|26
|14
|Оренбург
|25
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19