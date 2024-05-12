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Моуринью начал переговоры с «Фенербахче»

Дата публикации: 12-05-2024

Ресурс «Sabah» информирует, что Жозе Моуринью могут назначить наставником «Фенербахче».

В турецком клубе занимаются поисками сменщика для Исмаила Картала, возглавляющего команду. Боссы «Фенербахче» рассматривают вариант с приглашением именитого португальца.

Отмечается, что сам Моуринью позитивно воспринял предложение «жёлтых канареек». Специалист уже начал обсуждать с Марио Бранко, занимающим должность спортивного директора «Фенербахче», условия сотрудничества.

«Особенный» остается без работы с января 2024 года. Его последней командой была «Рома», которую он возглавил в 2021 году.

«Фенербахче» после 35 туров идет на второй позиции в турецкой Суперлиге, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 6 очков.

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