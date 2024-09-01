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Болгария - Северная Ирландия 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
08 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 2-й тур
Болгария
Северная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Северная Ирландия, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Христо Ботев (Пловдив, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Северная Ирландия
Главные тренеры
БолгарияИлиан Илиев
Северная ИрландияМайкл О'Нил
История личных встреч
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа C. 8-й турБолгария2 : 1Северная Ирландия
31.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа C. 3-й турСеверная Ирландия0 : 0Болгария
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й тур0 : 0Болгария
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1Болгария
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Болгария
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1Болгария
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБолгария1 : 0
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й турСеверная Ирландия2 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиСеверная Ирландия2 : 0
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи5 : 1Северная Ирландия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 1Северная Ирландия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1Северная Ирландия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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