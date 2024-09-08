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Кайрат - Зенит 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
08 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Winline Супер Серия, Финал
Кайрат
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Зенит, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Супер Серия, Финал, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
14.10.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Кайрат2 : 2Зенит
17.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Зенит3 : 1Кайрат
01.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайрат0 : 1
25.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Кайрат2 : 2
17.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Кайрат
03.08.2024 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Кайрат4 : 1
27.07.2024 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Кайрат
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 3Зенит
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит2 : 0
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 1 : 1 5 : 4Зенит
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 4Зенит
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Кайрат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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