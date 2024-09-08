Кайрат - Зенит 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
08 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Winline Супер Серия, Финал
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Зенит, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Супер Серия, Финал, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|17.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|01.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|27.07.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Кайрат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.