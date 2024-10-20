Брага - Лузитану де Эвора 15 Января прямая трансляция
15 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Лузитану де Эвора, которое состоится 15 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Лузитану де Эвора
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд
| Певидем
Маритиму
|2 : 1 ДВ
| Паредиш
Вилаверденсе
|3 : 2
| Ош Мариалваш
Тондела
|2 : 1
| Сан-Жоау Вер
Серпа
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Визела
|4 : 3 ДВ
1/32 финала
| Портимоненсе
Спортинг
|1 : 2
| Ош Белененсеш
Жил Висенте
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Риу Аве
|1 : 3 ДВ
| Гондомар
Санта-Клара
|0 : 1
| Амора
Каза Пия
|0 : 5
| Сантарем
Морейренсе
|1 : 2
| Амаранти
Жувентуде Лаженсе
|6 : 1
| Оливейра Оспиталь
Мафра
|1 : 0
| Калдаш
Тирсенсе
|1 : 2
| Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
|1 : 3
| Анадия
Эштрела
|1 : 3 ДВ
| 1 Дезембру
Брага
|1 : 2
| Певидем
Бенфика
|0 : 2
| Санжуаненсе
Фаренсе
|2 : 4
| Лузитану де Эвора
Эшторил
|0 : 0 4 : 3
| Мария да Фонте
Арока
|0 : 5
| Ош Мариалваш
Ребордоза
|1 : 2
| Алпендорада
Синфайнш
|1 : 2 ДВ
| Лагоа
Фамаликан
|0 : 2
| Алверка
Перу Пинейру
|3 : 0
| Лейшойнш
Алкайнш
|2 : 1
| Ковильян
Монкарапашенсе
|3 : 2
| Бриту
Мора
|1 : 0
| Вила Реал
Атлетико Аркуш
|2 : 0
| Сан-Жоау Вер
Паредиш
|4 : 1
| У Элваш
Торринсе
|3 : 2 ДВ
| Лейрия
Насьонал
|2 : 1
| Шавиш
Лузитания Лороза
|2 : 0
| Синтренсе
Порту
|0 : 3
| Ош Сандиненсеш
АВС
|0 : 2
| Варзим
Боавишта
|1 : 0
| Пенафиел
СК Лузитания
|2 : 3 ДВ
1/16 финала
| Спортинг
Амаранти
|6 : 0
| СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
|0 : 2
| Алверка
Риу Аве
|2 : 2 2 : 4
| Лузитану де Эвора
АВС
|3 : 2
| Арока
Фаренсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
Лейрия
|2 : 0
| Лейшойнш
Брага
|0 : 2
| Каза Пия
Шавиш
|3 : 0
| Бенфика
Эштрела
|7 : 0
| Тирсенсе
Бриту
|1 : 0
| Вила Реал
Жил Висенте
|0 : 2
| Оливейра Оспиталь
Синфайнш
|4 : 2
| Ковильян
Ребордоза
|2 : 3
| Фамаликан
Санта-Клара
|0 : 1
| Морейренсе
Порту
|2 : 1
| Варзим
У Элваш
|1 : 2
1/8 финала
| Спортинг
Санта-Клара
|2 : 1 ДВ
| Тирсенсе
Ребордоза
|1 : 0
| Оливейра Оспиталь
Сан-Жоау Вер
|1 : 3
| У Элваш
Витория Гимарайнш
|2 : 1
| Каза Пия
Риу Аве
|1 : 3
| Жил Висенте
Морейренсе
|1 : 0
| Фаренсе
Бенфика
|14.01
| Брага
Лузитану де Эвора
|15.01