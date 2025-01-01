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Гоу Эхед Иглс - Твенте 15 Января прямая трансляция

15 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур
Гоу Эхед Иглс
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Твенте, которое состоится 15 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте3 : 2Гоу Эхед Иглс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Твенте
19.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Твенте
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте1 : 1Гоу Эхед Иглс
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Гоу Эхед Иглс
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
17.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 5Гоу Эхед Иглс
24.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 2Твенте
18.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Твенте0 : 1Гоу Эхед Иглс
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 3Гоу Эхед Иглс
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 3Гоу Эхед Иглс
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Твенте6 : 2
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 0Твенте
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 3Твенте
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 0Твенте
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0

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