Блэкберн Роверс - Портсмут 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Портсмут, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
|13.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 33-й тур
|1 : 2
|21.10.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 15-й тур
|3 : 0
|03.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|07.11.2009
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.05.2009
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|30.11.2008
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|27.04.2008
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|23.09.2007
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2007
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|19.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|0 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 2
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|05.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 0
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|4 : 0
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|3 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|26
|53
| 2
Повышение
|Бёрнли
|26
|52
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|26
|52
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|26
|50
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|26
|41
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|26
|40
|7
|Блэкберн Роверс
|25
|39
|8
|Бристоль Сити
|26
|37
|9
|Уотфорд
|25
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|37
|11
|Норвич Сити
|26
|36
|12
|Суонси Сити
|26
|34
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|26
|32
|14
|Миллуолл
|25
|30
|15
|Престон Норт Энд
|26
|30
|16
|Ковентри Сити
|26
|29
|17
|Оксфорд Юнайтед
|25
|28
|18
|Дерби Каунти
|26
|27
|19
|Сток Сити
|26
|27
|20
|Лутон Таун
|26
|25
|21
|Портсмут
|24
|23
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|26
|23
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|25
|23
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|25
|20