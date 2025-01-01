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Блэкберн Роверс - Портсмут 15 Января прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Блэкберн Роверс
Портсмут

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Портсмут, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
13.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 33-й тур Портсмут1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 15-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Портсмут
03.04.2010 Англия - Премьер-лига 33-й тур Портсмут0 : 0Блэкберн Роверс
07.11.2009 Англия - Премьер-лига 12-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Портсмут
09.05.2009 Англия - Премьер-лига 36-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Портсмут
30.11.2008 Англия - Премьер-лига 15-й тур Портсмут3 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2008 Англия - Премьер-лига 36-й тур Портсмут0 : 1Блэкберн Роверс
23.09.2007 Англия - Премьер-лига 7-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Портсмут
25.02.2007 Англия - Премьер-лига 28-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Портсмут
19.08.2006 Англия - Премьер-лига 1-й тур Портсмут3 : 0Блэкберн Роверс
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Блэкберн Роверс
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Блэкберн Роверс2 : 2
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Портсмут
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Портсмут
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Портсмут4 : 0
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 3 : 0Портсмут
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Мидлсбро2641
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2640
7 Блэкберн Роверс2539
8 Бристоль Сити2637
9 Уотфорд2537
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2528
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Портсмут2423
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Кардифф Сити2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2520

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