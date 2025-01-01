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Вердер - Хайденхайм 15 Января прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Вердер
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хайденхайм, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
4ГерманиязщНиклас Штарк
13СербиязщМилош Велькович
3ГерманиязщАнтони Юнг
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
39ГерманияпзНиклас Дорш
10ГерманияпзПауль Ваннер
13ГерманияпзФранс Кретциг
31ГерманиянпСирлорд Конте
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турВердер1 : 2Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2Вердер
12.03.2022Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Вердер
01.10.2021Германия - Вторая Бундеслига9-й турВердер3 : 0Хайденхайм
06.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиХайденхайм2 : 2Вердер
02.07.2020Германия - Переходные матчиПереходные матчиВердер0 : 0Хайденхайм
30.10.2019Кубок Германии2-й раундВердер4 : 1Хайденхайм
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур4 : 2Вердер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турВердер4 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Вердер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур0 : 1Вердер
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВердер1 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Хайденхайм
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турХайденхайм1 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турХайденхайм1 : 3
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур3 : 1Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1725
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум168

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