Вердер - Хайденхайм 15 Января прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хайденхайм, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|13
|зщ
|Милош Велькович
|3
|зщ
|Антони Юнг
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|31
|нп
|Сирлорд Конте
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|06.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|02.07.2020
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|17
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8