Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон 15 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
История личных встреч
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6