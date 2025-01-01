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Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон 15 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
15 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 1
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Вулверхэмптон
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон0 : 3
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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