Интер - Болонья 15 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|43
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|19
|32
|7
|Милан
|19
|31
|8
|Болонья
|18
|29
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|20
|13