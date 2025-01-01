02:49 ()
Свернуть список

Интер - Болонья 15 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Интер М
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 15 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
7 Польша пз Пётр Зелиньски
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Польша вр Лукаш Скорупски
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1Интер М
20.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2Болонья
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Болонья0 : 1Интер М
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Интер М3 : 1Болонья
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 2Болонья
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 1Интер М
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М2 : 0
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 3Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Болонья2 : 2
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Болонья2 : 3
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Болонья
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Болонья1 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1843
3
Лига чемпионов
Аталанта1942
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1933
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1932
7 Милан1931
8 Болонья1829
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close