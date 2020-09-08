Швеция - Эстония 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Эстония, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Эстония
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Юрген Хенн
История личных встреч
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|31.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|06.01.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 1-й тур
|0 : 1
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 4
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|1
|3
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0