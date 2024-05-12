05:42 ()
Свернуть список

Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем»

Дата публикации: 12-05-2024

В последнее время в СМИ было достаточно слухов о том, что защитник «Севильи» Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. В качестве одного из возможных вариантов продолжения карьеры 38-летнего футболиста называли «Галатасарай».

Однако, как стало известно «TodoFichajes», испанцу совсем не интересен переезд в Турцию. Опытный центрбек не прочь стать игроком «Интер Майами», чьи цвета сейчас защищают такие звезды, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Подчёркивается, что приоритет для Рамоса – продление соглашения со своей нынешней командой (действующий контракт рассчитан до 30 июня). Если же сторонам не удастся договориться о сотрудничестве, Серхио намерен отправиться в МЛС.

Напомним, защитник примкнул к «Севилье» в сентябре 2023 года на правах свободного агента после того, как его контракт с «ПСЖ» истек. В 34 матчах этого сезона он отличился 7 голами и 1 ассистом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close