Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем»

Дата публикации: 12-05-2024

В последнее время в СМИ было достаточно слухов о том, что защитник «Севильи» Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. В качестве одного из возможных вариантов продолжения карьеры 38-летнего футболиста называли «Галатасарай».



Однако, как стало известно «TodoFichajes», испанцу совсем не интересен переезд в Турцию. Опытный центрбек не прочь стать игроком «Интер Майами», чьи цвета сейчас защищают такие звезды, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.



Подчёркивается, что приоритет для Рамоса – продление соглашения со своей нынешней командой (действующий контракт рассчитан до 30 июня). Если же сторонам не удастся договориться о сотрудничестве, Серхио намерен отправиться в МЛС.



Напомним, защитник примкнул к «Севилье» в сентябре 2023 года на правах свободного агента после того, как его контракт с «ПСЖ» истек. В 34 матчах этого сезона он отличился 7 голами и 1 ассистом.