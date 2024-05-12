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«Барселона» летом может избавиться от Левандовски

Дата публикации: 12-05-2024

«Барселона» решит вопрос с будущим Роберта Левандовски в ближайшее время. Об этом информирует Sport.es.

Сообщается, что руководители каталонского клуба обеспокоены высокими требованиями поляка по зарплате. В связи с этим «Барселона» рассматривает возможность продажи 35-летнего бомбардира по окончании сезона.

Главный тренер «Барсы» Хави хочет изменить стиль игры команды к следующему сезону, и, возможно, в нём не найдётся места для Левандовски. В то же время боссы клуба уважают опытного футболиста и поэтому могут предложить ему переподписать контракт с существенным снижением заработной платы. Однако вряд ли такая перспектива устроит поляка.

Ранее в прессе появились слухи, что за сезон-24/25 «Барселона» должна будет выплатить Роберту 32 миллиона евро.

В нынешней кампании на счету Левандовски 45 поединков, в которых он стал автором 24 забитых мячей и 9 голевых передач.

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