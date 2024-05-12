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«Палмейрас» хочет увести у «Зенита» Клаудиньо

Дата публикации: 12-05-2024

«Зенит» может лишиться одного из своих ведущих игроков.

Журналист Жорже Никола на своём YouTube-канале сообщил, что «Палмейрас» рассчитывает усилиться полузащитником «Зенита». Речь идет о Клаудиньо. Инсайдер отметил, что сделка может состояться в летнее межсезонье.

Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб из «Бед Булл Брагантино» в 2021 году. Сумма трансфера – 12 000 000 евро. За текущий сезон 27-летний футболист наиграл 39 матчей во всех соревнованиях (5 голов / 8 ассистов).

По данным портала Transfermarkt.de, стоимость атакующего хавбека составляет € 18 млн. Действующий договор бразильца с «сине-бело-голубыми» в силе до конца июня 2027 года.

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