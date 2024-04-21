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Ганза Р - Лацио 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
27 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ганза Р
Лацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Лацио, которое состоится 27 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток, Германия
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р1 : 2
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Ганза Р
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганза Р1 : 2
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 0Ганза Р
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганза Р0 : 2
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 1Лацио
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лацио2 : 0
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2Лацио
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 0

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