Ганза Р - Лацио 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
27 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Лацио, которое состоится 27 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток, Германия
Лацио
Рим, Италия
История личных встреч
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0