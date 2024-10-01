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Аль-Шабаб - Аль-Наср 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Аль-Шабаб
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Шабаб - Аль-Наср, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Шабаб2 : 3Аль-Наср
29.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Наср4 : 0Аль-Шабаб
04.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 0Аль-Шабаб
29.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Шабаб2 : 1
21.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Шабаб1 : 0
15.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 0 : 1Аль-Шабаб
29.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 0 : 1Аль-Шабаб
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Наср3 : 0
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Наср2 : 1
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср2 : 0
20.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 3Аль-Наср
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 1Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль618
2 Аль-Иттихад615
3 Аль-Наср614
4 Аль-Шабаб612
5 Эр-Рияд610
6 Аль-Таавун610
7 Аль-Иттифак610
8 Аль-Кадисия610
9 Аль-Ахли67
10 Аль-Раед67
11 Аль-Халидж67
12 Аль-Ороба67
13 Дамак66
14 Аль-Фейха65
15 Аль-Вахда65
16
Зона вылета
Аль-Холуд64
17
Зона вылета
Аль-Охдуд64
18
Зона вылета
Аль-Фатех63

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