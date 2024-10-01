Аль-Шабаб - Аль-Наср 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Шабаб - Аль-Наср, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|29.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|4 : 0
|04.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|29.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|3 : 0
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 3
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|6
|18
|2
|Аль-Иттихад
|6
|15
|3
|Аль-Наср
|6
|14
|4
|Аль-Шабаб
|6
|12
|5
|Эр-Рияд
|6
|10
|6
|Аль-Таавун
|6
|10
|7
|Аль-Иттифак
|6
|10
|8
|Аль-Кадисия
|6
|10
|9
|Аль-Ахли
|6
|7
|10
|Аль-Раед
|6
|7
|11
|Аль-Халидж
|6
|7
|12
|Аль-Ороба
|6
|7
|13
|Дамак
|6
|6
|14
|Аль-Фейха
|6
|5
|15
|Аль-Вахда
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Холуд
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|6
|3