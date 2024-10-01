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Лидс Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
18 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Лидс Юнайтед
Шеффилд Юнайтед

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Шеффилд Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Лидс Юнайтед
10.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Лидс Юнайтед
27.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Юнайтед
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Шеффилд Юнайтед
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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