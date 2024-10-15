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Агент: «Жирона» побоялась покупать Тюкавина из-за украинцев

Дата публикации: 15-10-2024

Алексей Сафонов, работающий с Константином Тюкавиным, рассказал, что форвард мог оказаться в «Жироне», а сделка не состоялась из-за украинских футболистов в составе испанской команды.

«Мне бы хотелось, чтобы Тюкавин перебрался в Испанию. Считаю, что Ла Лига ему подойдет. Мы имели предложение от «Жироны». На тот момент за клуб выступали украинцы Цыганков и Довбик. В связи с этим подписывать Константина побоялись», - публикует заявление агента Sports.ru.

Трудовые отношения Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитаны до лета 2028 года. В сезоне 2024/2025 нападающий провел за москвичей 13 встреч (4 забитых мяча, 2 результативных паса).

Рыночная стоимость 22-летнего россиянина равняется 16 млн евро («Transfermarkt»).

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