Мбаппе подозревают в изнасиловании

Дата публикации: 15-10-2024

История с отдыхом Килиана Мбаппе в Стокгольме получила продолжение. Ряд источников написали, что форварда «Реала» могут обвинить в изнасиловании. На сайте шведской прокуратуры появилось соответствующее сообщение.



«На фоне новостей СМИ об изнасиловании, случившемся в Стокгольме, подтверждаем, что полиция приняла заявление по обвинению в изнасиловании», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.



Имя подозреваемого держится в тайне. Само преступление случилось 10-го октября.



Ранее появилась информация, что расследование началось после отдыха Мбаппе в Стокгольме. Француз побывал в ресторане, гостинице и ночном заведении. Сообщалось, что в одном из номеров его отеля изнасиловали девушку.



Сам Мбаппе назвал данные новости ложными и обвинил в них недоброжелателей, связанных с «ПСЖ».