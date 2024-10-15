Мбаппе подозревают в изнасиловании
История с отдыхом Килиана Мбаппе в Стокгольме получила продолжение. Ряд источников написали, что форварда «Реала» могут обвинить в изнасиловании. На сайте шведской прокуратуры появилось соответствующее сообщение.
«На фоне новостей СМИ об изнасиловании, случившемся в Стокгольме, подтверждаем, что полиция приняла заявление по обвинению в изнасиловании», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Имя подозреваемого держится в тайне. Само преступление случилось 10-го октября.
Ранее появилась информация, что расследование началось после отдыха Мбаппе в Стокгольме. Француз побывал в ресторане, гостинице и ночном заведении. Сообщалось, что в одном из номеров его отеля изнасиловали девушку.
Сам Мбаппе назвал данные новости ложными и обвинил в них недоброжелателей, связанных с «ПСЖ».